Débora, Pablo e o diretor Jusid © Ana Rovati

Uma comédia dramática que pretende examinar uma família particular, mas que é o reflexo da realidade de muitas famílias em qualquer parte do mundo. Este é o mote do filme Viaje, de Juan José Jusid, que teve cenas rodadas no Rio. Em meio ao aumento das relações disfuncionais, das relações líquidas e passageiras, o longa buscará explorar o que acontece quando um adolescente ultrapassa os limites, provocando um choque em seu entorno e uma inevitável indisposição com seus pais.

Dentro dessa história, está Pablo, interpretado pelo ator Pablo Rago, de O Segredo dos seus Olhos e A História Oficial, um engenheiro argentino que trabalha em uma empresa de petróleo no Rio de Janeiro e é responsável pela construção de uma nova plataforma petroleira, trabalho que o afasta da convivência familiar. Devido aos problemas com seu filho na Argentina, ele precisa voltar para o seu país natal e seguir uma viagem de reencontro com o garoto. Essa viagem, que dá título ao longa-metragem, termina no Brasil.

Deixando de lado julgamentos superficiais, o filme visa simplesmente resgatar, de alguma forma, esses vínculos familiares, precisamente a partir de suas fragilidades aparentes. Juan José Jusid é um dos diretores de maior êxito comercial na Argentina. Assim como em outros filmes realizados pelo diretor, como Bajo Bandera, Asesinato en el Senado de la Nación e Apaixonados, a gestão da emoção é um forte componente da história de Viaje.

A atriz Débora Nascimento faz uma participação especial no filme como a personagem Lucy, namorada de Pablo. Débora ganhou fama na Argentina depois que a novela Avenida Brasil fez muito sucesso na terra dos hermanos.

Viaje está sendo realizado com recursos governamentais da Argentina (INCAA – Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual da Argentina) e do Brasil (ANCINE – Agência Nacional de Cinema), e tem previsão de lançamento nos cinemas em outubro de 2017. As filmagens começaram dia 6 de março em Buenos Aires e terminaram esta semana no Brasil.