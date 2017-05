Desde 2013, o Curta Brasília – Festival Internacional de Curta-Metragem mantém parceria com a Embaixada da França no país com o prêmio Cine França Brasil e outras iniciativas. Por meio de comissão franco-brasileira, o representante de um curta-metragem participante da mostra competitiva do festival – que acontece todos os anos, em dezembro – é escolhido para participar de um intercâmbio cultural na França no contexto de festival para qualificação técnico-artística.

O vencedor do prêmio em 2016 foi o filme O Estacionamento, e seu diretor William Biagioli estará na Cinemateca Francesa em Paris para acompanhar a sessão especial do dia 29 de maio: Curta Brasília: Descoberta do Cinema de William Biagioli, tendo bate-papo com o público após a exibição.

Às 21h, será exibido A Canção do Asfalto, curta de Pedro Giongo, coproduzido por Biagioli; na sequência, é a vez de Curitiba: A Maior e Melhor Cidade do Mundo e para encerrar, O Estacionamento, o curta vencedor do prêmio Cine França Brasil 2016, ambos realizados por Biagioli.

Este ano, o intercâmbio do Curta Brasília com a França terá ainda a sessão Curta Brasília: Curtas-Metragens Brasileiros Contemporâneos, às 19h, apresentada por Ana Arruda, diretora do festival brasileiro. Serão exibidos Abissal, de Arthur Leite; Balada para os Mortos, de Lucas Sá; Aqueles Dias em Dezembro, de Felipe Poroger – vencedor de 2015, que estará presente também nesta exibição –, Lembranças de Mayo, de Flávio C. von Sperling (cujo diretor de fotografia, Gabriel Martins, também participa do evento), e Lightrapping, de Márcio Miranda Perez.

Ambas as sessões têm curadoria de Bernard Payen, diretor de programação da Cinemateca de Paris e membro do Prêmio Cine França Brasil 2016. Também fizeram parte da comissão do Prêmio a professora Júnia Barreto (TELAA/UnB) e o adido audiovisual Raphael Ceriez (Consulado da França/RJ), presentes na edição de 2016.

As sessões do Curta Brasília em Paris ocorrerão um dia após o encerramento do Festival de Cannes, propiciando a presença de profissionais do audiovisual franceses e de outros países na ocasião, a convite da direção do Curta Brasília, ampliando o potencial de visibilidade para os filmes, oportunidades e diálogo com os realizadores.