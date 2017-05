O Videocamp e a Coca-Cola Brasil prorrogaram, até o dia 16 de maio, as inscrições para o Edital Videocamp de Filmes Transformadores. Outra novidade é que os responsáveis pelos cinco projetos finalistas participarão de um workshop com o roteirista e diretor de cinema Luiz Bolognesi, envolvido em trabalhos como Bicho de Sete Cabeças e Terra Vermelha.

O diretor irá se unir a esses produtores para, seguindo o tema diálogos do edital, promover uma troca de conhecimentos e ideias para ampliar e complementar os projetos em elaboração. Durante esse laboratório criativo e colaborativo, dois integrantes de cada projeto finalista poderão aprofundar suas propostas e preparar a apresentação final do projeto. Bolognesi trabalhará com os finalistas durante os três dias que antecederão a apresentação final ao Comitê Selecionador, que irá escolher um dos projetos para receber o valor de até R$ 1 milhão para a produção de um filme.

A produtora selecionada será anunciada em julho de 2017. O edital, disponível no site http://www.videocamp.com/editalcocacola, tem o apoio da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) e da Revista Piauí.