O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa da ANCINE, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgou nesta sexta-feira, 19 de maio, os longas-metragens selecionados pelas curadorias do Festival de Locarno, que acontece de 2 a 12 de agosto, e do Festival de San Sebastián, que vai de 22 a 30 de setembro, na 22ª edição do programa. Os representantes dos eventos fizeram a seleção tomando por base os teasers e informações fornecidas pelos produtores nas inscrições do programa. Andrea Stavenhagen, curadora de San Sebastián virá ao Rio de Janeiro entre os dias 6 e 9 de junho para sessões exclusivas na Cinemateca do MAM e na Sala Gustavo Dahl, auditório do Escritório da ANCINE. Já a equipe do Festival de Locarno verá os filmes à distância.

Veja na lista abaixo os filmes selecionados pelo Festival de San Sebastián:

“Alguma Coisa Assim”, de Esmir Filho e Mariana Bastos

“Azougue Nazaré”, de Tiago Melo

“Dedo na Ferida”, de Silvio Tendler

“Lamparina da Aurora”, de Frederico Machado

“Minha Fortaleza, os Filhos de Fulano”, de Tatiana Lohmann

“Modo de Produção”, de Dea Ferraz

“Mormaço”, de Marina Meliande

“Onde Quer que Você Esteja”, de Bel Bechara e Sandro Serpa

“Para’í”, de Vinicius Toro

“Piripkura”, de Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge

“Praça Paris”, de Lucia Murat

“Sem Raiz”, de Renan Rovida

Já o Festival de Locarno selecionou os seguintes longas-metragens:

“Amores de Chumbo”, de Tuca Siqueira

“Baixo Centro”, de Ewerton Belico e Samuel Marotta

“Eu Não Sou Daqui”, de Luiz Felipe Fernandes e Alexandre Baxter

“Lamparina da Aurora”, de Frederico Machado

“Mar Verde, Terra Preta”, de Renata Pinheiro e Sergio Oliveira

“Meio Irmão”, de Eliane Coster

“Mormaço”, de Marina Meliande

“Os Dias sem Tereza”, de Thiago Taves Sobreiro

“Pathos ou Algo só Está Acontecendo”, de Bruno Jorge

“Petit Mal”, de Lucas Camargo de Barros e Nicolas Thomé Zetune

“Praça Paris”, de Lucia Murat

Em cada uma das listas, três entre os filmes selecionados são de produtoras associadas ao Programa Cinema do Brasil, parceiro institucional dos Encontros.

Até o final de maio, a ANCINE divulgará os títulos selecionados pela curadora Violeta Bava, do Festival de Veneza. Ela estará no Rio de Janeiro, de 19 a 21 de junho para assistir aos filmes.