Durante o FAM 2017, será realizado o Encontro de Coprodução do Mercosul, que faz parte da agenda de atividades do Fórum Audiovisual Mercosul. O objetivo do encontro é discutir projetos internacionais que podem se tornar coproduções latinoamericanas.

O encontro firma um dos propósitos do FAM, que é a integração e o fortalecimento das produções do mercado comum do sul. São aguardadas propostas de coprodução de cinema e TV para projetos no âmbito do Mercosul e a participação de produtores da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile já estão confirmadas. O encontro será realizado nos dias 20 e 21 de junho.

Para participar, é necessário fazer a inscrição que está disponível neste link. Os projetos devem ser apresentados até o dia 15 de maio. Serão selecionados até 20 projetos para rodadas de negócios.

Durante os dois dias do encontro, palestras e debates a respeito da viabilidade e importância da coprodução audiovisual também farão parte da programação, além das mostras competitivas do festival que será realizado de 20 a 25 de junho, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina.