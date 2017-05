Estão abertas, até o dia 2 de julho, as inscrições para a Mostra Competitiva e Mostra Idosos em Ação do 2º Festival Cine Inclusão, que acontece entre os dias 9 e 23 setembro, nas Comunidades de Heliópolis e Paraisópolis, além da região central da cidade de São Paulo. Nesta edição, o festival lança um olhar para a terceira idade, uma faixa etária crescente na população brasileira e que necessita, cada vez mais, de ações culturais e visibilidade.

Idealizado pelo produtor Daniel Gaggini e realizado pela MUK, o festival é composto por oficinas de capacitação cinematográfica para pessoas com mais de 60 anos, debates e exibição de 23 curtas (nacionais e internacionais) e um longa-metragem.

Na Mostra Competitiva, podem ser inscritos filmes de curta-metragem cujos temas estejam relacionados à terceira idade (ou seus protagonistas já tenham mais de 60 anos). Já na Mostra Idosos em Ação, podem ser inscritos filmes de curta-metragem que tenham sido realizados por diretores com mais de 60 anos de idade.

A participação é aberta a cineastas, entidades e artistas independentes. É imprescindível que os filmes se enquadrem no perfil de cada mostra. As inscrições devem ser efetuadas por meio da ficha de inscrição disponível no site www.cineinclusao.com.br/festival.