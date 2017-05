Foram abertas as inscrições para o 24º Festival de Cinema de Vitória (FCV). Podem ser inscritos filmes de todo o Brasil, nos formatos de curta e longa-metragem, nos diversos gêneros (ficção, documentário, animação, experimental, videoclipe etc.).

O festival será realizado de 11 a 17 de setembro deste ano, em Vitória, e, além das mostras competitivas, contará com lançamentos, debates, oficinas e homenagens. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 23 de junho, exclusivamente através do site festivaldevitoria.com.br.