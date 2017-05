Estão abertas as inscrições para o 15º Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI 2017, o único evento de cinema para público infanto-juvenil com abrangência nacional.

Serão aceitos curtas e longas-metragens brasileiros direcionados ao público infantil, com bitola de exibição DCP ou DVD. As inscrições deverão ser feitas até o dia 14 de junho, através do site www.fici.com.br.