O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro está com inscrições abertas, até o dia 11 de junho, para sua 23ª edição. Nesta etapa, o Programa traz ao Rio o curador Ivan Giroud, do Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano, que acontece de 8 a 17 de dezembro, em Havana, Cuba.

O representante do evento estará no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 6 de julho para assistir aos filmes selecionados em sessões exclusivas. O programa é uma iniciativa da ANCINE, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), e com o apoio do Programa Cinema do Brasil, com o objetivo de aumentar a visibilidade do cinema brasileiro no mercado internacional, investindo na aproximação das relações com os curadores dos principais festivais do mundo.

Serão considerados elegíveis para a seleção longas-metragens independentes e inéditos internacionalmente. Para os longas que não estejam finalizados, será necessário já possuir um corte provisório de imagem/som, sabendo que os realizadores assumem o compromisso de, caso venham a ser selecionados, terem o filme finalizado a tempo para exibição no festival. Já nos casos de coproduções, é necessário que o Brasil seja o parceiro majoritário do projeto.

Os interessados em participar devem preencher completamente o formulário de inscrição online no Portal ANCINE, e disponibilizar um link onde esteja disponível para visualização um teaser/trailer, com entre 2 e 5 minutos de duração, legendado em inglês. O prazo vai até as 23h59 do dia 11 de junho.

As informações das inscrições e os respectivos links serão repassados ao curador que selecionará de dez a doze filmes, dos quais ao menos dois deverão ser, idealmente, de associados do Programa Cinema do Brasil.

Clique aqui para acessar o regulamento da 23ª edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro.