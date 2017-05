Estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, maior evento cultural sobre a diversidade sexual da América Latina e um dos maiores do mundo. Em 2017, o evento acontece de 15 a 26 de novembro, em São Paulo.

Os interessados poderão inscrever seus filmes e vídeos de curta e longa-metragem, nacionais e internacionais, relacionados com o tema da sexualidade humana em suas diversas formas de expressão, até 25 de agosto. As inscrições podem ser feitas através do link https://filmmakers.festhome.co m/f/680 .

Os selecionados concorrerão aos prêmios Coelho de Ouro e Prata em diversas categorias, Prêmio Aquisição Canal Brasil e ao Prêmio Mix HIV Brasil, que dará 10 mil reais para o filme com melhor representatividade de pessoas que vivem ou convivem com o vírus.