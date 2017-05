A Maria Farinha Filmes, em parceria com a Fnac, realizará exibições de filmes, aos sábados, no mês de maio, seguidas de bate-papo com os diretores e especialistas relacionados ao tema exibido. A programação acontece nas lojas Fnac da Paulista (Av. Paulista, 901 – Bela Vista) e Pinheiros (Praça dos Omaguás, 34 – Pinheiros), a partir das 16h, e será realizada via Videocamp, plataforma online e gratuita que permite a organização de sessões públicas de filmes.

A programação começa no dia 6 de maio, na Fnac Paulista, com a exibição do filme “Tarja Branca – A Evolução que Faltava”, dirigido por Cacau Rhoden. Lançado em 2014, o filme revela sobre como as brincadeiras infantis fazem parte de nossa formação social, intelectual e afetiva. Quem participa do bate-papo é o próprio diretor.

“Território de Brincar” (2015) é o segundo filme a ser exibido (Fnac Pinheiros) e traz o registro dos documentaristas David Reeks e Renata Meirelles que viajaram ao longo de dois anos pelo Brasil registrando o brincar universal de meninos e meninas de diferentes realidades. O filme é um passeio pela geografia de gestos infantis que habitam brincadeiras de diversas regiões brasileiras. Após o filme, o diretor David Reeks conta como foi essa experiência.

No dia 20 de maio, a diretora Estela Renner conversa com o público após a exibição (Fnac Pinheiros) de “O Começo da Vida” (2016), dirigido por ela. O filme baseia-se em um dos maiores avanços da neurociência nos últimos anos: a descoberta de que os bebês se desenvolvem não apenas a partir de seu DNA, mas da combinação entre sua carga genética e as relações com aqueles que os rodeiam.

“Muito Além do Peso” (2012) é o filme que encerra a programação (Fnac Pinheiros). Também dirigido por Estela Renner, a questão central é a epidemia da obesidade infantil no Brasil e no mundo a responsabilidade de pais, governos, escolas e indústrias. O documentário responde as perguntas acerca desse assunto de forma corajosa, estimulando o espectador a refletir sobre os próprios hábitos alimentares, os de seus filhos e familiares e os da sociedade. O bate-papo será conduzido por Mariana de Araújo Ferraz, mestre em Direitos Humanos que atua com projetos de educação e pesquisa nos temas de direito humano à alimentação, direitos do consumidor, consumo sustentável, regulação do marketing de alimentos e proteção à infância.