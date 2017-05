Nos meses de maio e junho, o Sesc Pinheiros, em São Paulo, exibe filmes do cineasta Emir Kusturica. Realizada no contexto do projeto Tela Clássica, a mostra é gratuita e ocorre sempre às terças-feiras, no Auditório da Unidade.

Emir Kusturica é cineasta, ator e músico sérvio. Formado na Escola de Cinema (FAMU), na Academia de Artes Cênicas de Praga, Kusturica iniciou sua carreira dirigindo curtas-metragens para televisão na Iugoslávia. Seu primeiro longa, a comédia dramática Você se Lembra de Dolly Bell?, de 1981, rendeu-lhe o prêmio Leão de Ouro, como o melhor diretor estreante no Festival de Cinema de Veneza. Em 1985, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes com o filme Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios.

Além de cineasta, o diretor é guitarrista na banda Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, que possui um estilo de gypsy rock, com um discurso irônico e político. Com a junção de suas profissões, Kusturica registrou a turnê do grupo pela Europa com uma câmera Super 8 e, com esse material, lançou em 2001, o documentário Memórias em Super 8.

A programação da mostra se inicia em 16 de maio, com o filme As Noivas Estão Chegando, de 1978. Serão exibidos ainda Vida Cigana (1988), Um Sonho Americano (1993), Gata Preta, Gato Branco (1998) e Underground – Mentiras de Guerra (1995).

Projeto Tela Clássica – Emir Kusturica

Data: 16 de maio a 27 de junho

Local: Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195 – Pinheiros – São Paulo/SP – 11 3095.9400

Bilheteria: Terça a sábado das 10h às 21h / Domingos e feriados das 10h às 18h

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h30; Sábado, das 10h às 21h30; domingo e feriado, das 10h às 18h30. Taxas / veículos e motos: Credenciados plenos no Sesc: R$ 12 nas três primeiras horas e R$ 2 a cada hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 18,00 nas três primeiras horas e R$ 3 a cada hora adicional.

Transporte Público: Metrô Faria Lima – 500m / Estação Pinheiros – 800m