Dirigido, roteirizado, produzido e atuado por Melissa Dullius e Gustavo Jahn, Muito Romântico ​traz as aventuras de um casal de artistas brasileiros que cruza o oceano Atlântico para tentar a vida em Berlim, na Alemanha. Com referências ao cinema vanguardista de Jean-Luc Godard e Julio Bressane, o longa usa recursos simples e originais para revelar memórias, experiências, desejos e fantasias, combinando música, pintura, literatura, fotografia e experimentos cinematográficos em 16mm para construir uma visualidade altamente impactante. É com a utilização desses aparatos que a produção propõe ao espectador muito mais do que uma história contada nas telonas, é uma experiência estética de um representante do cinema de invenção.

O filme estreia nas seguintes cidades, através do projeto Sessão Vitrine Petrobras: Rio Branco (Cine Teatro Recreio), Maceió (Cine Arte Pajuçara), Fortaleza (Cinema do Dragão), Brasília (Cine Brasília e Espaço Itaú de Cinema Brasília), Vitória (Cine Metrópolis), Goiânia (Cine Cultura Goiânia), São Luís (Cine Praia Grande), João Pessoa (Cine Banguê e Cinespaço Mag Shopping), Recife (Cine São Luís), Teresina (Cine Teresina), Curitiba (Cineplex Batel, Cinemateca de Curitiba e Espaço Itaú de Cinema Curitiba), Niterói (Cine Arte UFF), Rio de Janeiro (Espaço Itaú de Cinema Botafogo), Porto Alegre (Cine Bancários e Espaço Itaú de Cinema Porto Alegre), Aracaju (Cine Vitória), São Paulo (Espaço Itaú de Cinema Augusta e Caixa Belas Artes), Palmas (Cine Cultura Palmas), Salvador (Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha), Belo Horizonte (Cinema Belas Artes), Santos (Cinespaço Miramar) e Belém (Cine Líbero Luxardo).

O filme, que teve sua estreia mundial no Festival de Berlim em 2016, foi rodado ao longo de nove anos, começando com a viagem de navio até a capital alemã.

A história é dividida em três atos: a travessia é o momento de contemplacão, em Berlim vemos a cidade através de imagens que a própria dupla produz, pontuadas por comentários deles e de seus amigos. Mas é principalmente na intimidade do quarto do casal que vida e cinema tornam-se uma mesma coisa. Depois da travessia de barco, a trama do longa se desenvolve a partir da chegada a Berlim e à nova casa, lugar transformado no centro do próprio universo do casal.