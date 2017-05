Baseado numa crônica de Luis Fernando Veríssimo, “Ninguém Entra, Ninguém Sai” conta o que acontece quando diferentes casais são confinados por dias num mesmo espaço. O que torna tudo muito engraçado é o lugar onde eles estão presos: um motel. Cercados por policiais, curiosos e pela imprensa, eles criam grandes confusões enquanto esperam a liberação para voltar ao seu dia a dia e enfrentar a curiosidade alheia. Dirigido por Hsu Chien, que faz sua estreia no longa-metragem, e distribuído pela Imagem Filmes, o filme será lançado nesta quinta (4 de maio) nos cinemas.

O elenco reúne atores de diferentes turmas do humor na televisão e na internet. Vindos do sucesso Porta dos Fundos, Rafael Infante e Leticia Lima (atualmente em “Vai que Cola”), além de Gabriel Totoro. De tantas temporadas em “Vai que Cola”, Emiliano d’Avila e Catarina Abdalla. Dos programas de humor da MTV, Paulinho Serra (hoje Globo e Multishow). Do “Zorra”, antigo e novo, Mariana Santos, Renata Castro Barbosa, Anselmo Vasconcellos e Antonio Pedro. Da TV Globo, Danielle Winits, Guta Stresser (a Bebel de “A Grande Família”) e Monique Alfradique (peça “Qualquer Gato Vira-Lata”). Da novíssima geração, João Côrtes (“Sol Nascente”), Bella Piero (“A Lei do Amor”) e Tatsu Carvalho (“A Terra Prometida”). E André Mattos (de “Tropa de Elite”, atualmente em “Narcos”) e Sergio Mallandro.