Com o objetivo de aproximar roteiristas e desenvolvedores de games a produtoras, a terceira edição do Nordestelab, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, em Salvador, com realização do Laboratório Audiovisual, promoverá as atividades de negócios “Encontros de Roteiristas e Produtoras” e “Encontros de Desenvolvedores de Games e Produtoras”. As atividades são gratuitas, mediante a inscrições, até o dia 19 de maio, no site www.labaudiovisual.com.br.

No Encontro de Roteiristas, os profissionais terão a oportunidade de apresentar suas ideias em diferentes estágios de desenvolvimento a produtoras que possam se interessar em desenvolver conjuntamente esses projetos. Já estão confirmadas para a atividades as produtoras Têmdemdê, Studio Cinevideo, Cabra Quente Filmes, Cine Arts, Movioca e Truque Produtora de Cinema TV e Vídeo.

O Encontros de Negócios entre Desenvolvedores de Games e Produtoras visa aproximar desenvolvedores que tenham ideias em diferentes estágios de desenvolvimento a produtoras que possam se interessar em desenvolver conjuntamente esses projetos. E também produtoras que tenham interesse em desenvolver projetos de games e que buscam profissionais para trabalhar nas suas equipes. Até o momento, estão confirmadas as produtoras Movioca, Cabra Quente Filmes e Cine Arts.