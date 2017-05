A terceira edição do NordesteLab, uma plataforma de articulação, desenvolvimento e geração de negócios no mercado audiovisual regional, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, em Salvador, abriu inscrições do pitching para produtoras nordestinas que estejam inscritas na Rodada de Negócios do evento e desejam participar da atividade com projetos de séries de animação. Mais informações, no site do evento, www.labaudiovisual.com.br.

Os participantes também terão uma preparação para o pitching, com carga horária de 12h, que será realizada pelo consultor Vitor Lopes, que é Diretor, Roteirista, Produtor de Cinema e TV. Dirigiu os longas “Serra Pelada”, “Língua”, “Eliezer Batista”, “Agamenon” e “Betinho, a Esperança Equilibrista”, vencedores de 29 prêmios nacionais e internacionais. Na televisão, dirigiu séries e programas para Canal Plus, History Channel, Arte-France, GNT, Multishow, Futura, e Rede Globo.

O NordesteLab, uma realização do Laboratório Audiovisual, surgiu com o objetivo central de fomentar o mercado audiovisual nordestino, através de pesquisas, atividades de formação e da promoção de encontros entre empresas produtoras, produtores independentes e agentes nacionais e internacionais do mercado audiovisual, como canais de televisão, programadoras e distribuidora de filmes, fortalecendo a troca de conhecimento, distribuição e a comercialização de produtos audiovisuais.

Para esta edição, o NordesteLab conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), da Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC/BA) e do Goethe Institut Salvador, além do apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, do IRDEB/TVE/107.5 Educadora FM e da produtora Larty Mark.