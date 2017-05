O NordesteLab 2017, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, em Salvador, contará com a participação especial do cineasta Abderrahmane Sissako, no dia 2 de junho, às 14h30, no painel “Cinema Negro”, que será realizado no Teatro do Goethe Institut Salvador/ICBA, com entrada gratuita mediante a lotação do espaço. Entre as abordagens do painel, destacamos a promoção da identidade e da cultura negra sob a ótica de cineastas e produtores negros.

O cineasta da Mauritânia, Abderrahmane Sissako, que foi um dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015, por seu longa “Timbuktu”, é uma referência do cinema mundial, acumulando prêmios por diversos trabalhos realizados como diretor e produtor, entre eles, o de melhor filme estrangeiro no Festival de Cannes com o filme Heremakono (À Espera da Felicidade). O diálogo com o cineasta será mediado pelo diretor baiano Antônio Olavo.