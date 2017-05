O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas promove, no dia 27 de maio, uma oficina especial para crianças, na Biblioteca Pública Roberto Santos, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. A atividade gratuita faz parte da programação de maio do programa Biblioteca Viva, que acontece aos finais de semana na rede de bibliotecas municipais da cidade.

Na oficina com o Núcleo de Cinema de Animação, os participantes vão conhecer o zootroscópio, um brinquedo óptico que, na verdade, é um precursor da animação, parte da pré-história do cinema. A partir do instrumento, que permite visualizar os desenhos em movimento contínuo, as crianças exploram, brincando, os princípios básicos da animação.

A atividade ocorre dentro da Semana Mundial do Brincar, que é promovida no Brasil desde 2011 pelo movimento Aliança pela Infância. Este ano, a semana, que vai de 21 de maio a 28 de maio, tem o tema “O Brincar que Encanta o Tempo” que propõe o respeito ao ritmo das crianças.

O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas irá também exibir o primeiro longa-metragem de Wilson Lazareto, a animação “História Antes de uma História”, que após 13 anos de produção, estreou nos cinemas de São Paulo em março, com codistribuição da Spcine, empresa de desenvolvimento do audiovisual da Prefeitura de São Paulo. A exibição acontecerá no dia 27 de maio, na sala Spcine Roberto Santos, às 14h, antes da oficina.

O filme, que é uma animação de 78 minutos, apresenta a trajetória de Dr. K, um velho senhor que gosta muito de caminhar. No decorrer de uma de suas andanças, acaba encontrando vários objetos que o ajudarão a desvendar os grandes mistérios da técnica da animação. Como um desenho animado aprende a ‘andar’? O que acontece quando uma personagem é criada sem um coração? O que animar primeiro: um ovo ou uma galinha?

Em “História Antes de uma História”, Dr. K mergulha no mágico mundo da animação, ao lado do menino Matias, da menina Laurinha e da galinha Melodia, que vão conhecer e experimentar na prática as diversas etapas e instrumentos necessários para dar vida a uma história.