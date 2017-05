Um hospital decadente, prestes a ser fechado, é cenário de momentos de medo e tensão em “O Rastro”, longa-metragem de terror que chega aos cinemas em 18 de maio. Responsável pela transferência dos últimos pacientes da UTI, o médico João Rocha (Rafael Cardoso) se desespera com o sumiço da última paciente do lugar, a menina Júlia (Natalia Guedes). Ele tenta seguir o caminho que o leve até a garota ao mesmo tempo em que precisa cuidar da mulher grávida, Leila (Leandra Leal).

Na busca pela verdade, João confronta os antigos colegas de trabalho, Olívia Coutinho (Claudia Abreu) e Heitor Almeida (Jonas Bloch), esbarra nas burocracias do sistema público de saúde, e desvenda inóspitas alas do hospital, abandonadas e infestadas de pombos, e repletas de mistérios. Quanto mais João se aproxima da verdade, mais ele mergulha em um universo obscuro, que nunca deveria ser revelado.

“O Rastro” traz no elenco Rafael Cardoso, Leandra Leal, Claudia Abreu, Felipe Camargo, Jonas Bloch e Alice Wegmann. Dirigido por J.C. Feyer, o filme tem produção da Lupa Filmes, em coprodução com a Orion Pictures e a Imagem Filmes, que também faz a distribuição no Brasil.