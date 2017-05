"As Lágrimas", de Pablo Delgado

A mostra Cinema Mexicano Contemporâneo apresenta um recorte da atual produção cinematográfica desse país, de 18 a 31 de maio, na Caixa Belas Artes, em São Paulo. A programação reúne filmes dos mais variados gêneros, bate-papo com Pablo Delgado, diretor do premiado filme As Lágrimas, na sessão de abertura, e debate intitulado “Cinema mexicano contemporâneo e aproximações com a América Latina”, com participações de Daniel Maggi, Marina da Costa Campos e Natalia Christofoletti Barrenta, sob comando de Mateus Nagime. Na Caixa Cultural São Paulo, na Sé, será ministrado mini-curso gratuito com comentários a cerca das questões históricas, estéticas e políticas apresentadas em cenas dos filmes contemplados.

Entre os 14 longas e três curtas que serão exibidos, destacam-se as obras do premiado diretor Julián Hernándes. Os seus filmes costumam colocar em pauta a juventude, a sexualidade e a temática LGBT, o que pode ser evidenciado no curta Nuvens Flutuantes e em sua mais recente produção, Eu Sou a Felicidade deste Mundo. A cineasta Dalia Reyes também chama a atenção com Banho de Vida, que mostra mulheres garis compartilhando ideias, dores e confissões em um banho público. Outra atração é As Escolhidas, de David Paulo, que foi selecionado para o Festival de Cannes em 2015. O filme traz à tona o drama de uma jovem que se envolve em um sistema de prostituição e escravidão sexual contra a própria vontade.

Pode-se dizer que os documentários escolhidos para Cinema Mexicano Contemporâneo fogem do formato tradicional. Um deles é H20mx, de José Cohen e Lorenzo Hagerman, que expõe a crise hídrica na Cidade do México. Outro ponto alto está em A Navalhada, documentário-ficção de Ricardo Silva, premiado em Locarno.

Não apenas os diretores da nova geração fazem parte da mostra. O público também poderá conferir As Razões do Coração, de Arturo Ripstein, célebre cineasta representante da antiga geração do cinema mexicano. Animações também têm espaço garantido com O Modelo de Pickman, de Páblo Ángeles Zuman, o inteligente e divertido Manhãs Psicotrópicas, de Alejandro Aldrete, entre outras obras que atestam a universalidade do cinema local.

Para complementar o entendimento dos espectadores sobre a importância e a riqueza do cinema mexicano, nos dias 23 e 24 de maio, a Caixa Cultural São Paulo realiza o minicurso “Cinema Mexicano Contemporâneo”, comandado por Nagime. O curador apresenta questões históricas, estéticas e políticas, comenta alguns trechos dos filmes da mostra e cria um panorama sobre a produção cinematográfica mexicana. Interessados devem ligar para (11) 3321-4400 para garantir sua vaga (auditório/capacidade para 50 pessoas).

Outra atração é o debate “Cinema mexicano contemporâneo e aproximações com a América Latina”, que ocorre no dia 25 de maio, às 18h30, na CAIXA Belas Artes, também com mediação de Nagime. Os convidados são o cineasta Pablo Delgado e os pesquisadores Daniel Maggi, Marina da Costa Campos e Natalia Christofoletti Barrenha.

A programação completa da mostra está disponível no site www.cinemamexicano.com.br.