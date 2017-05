Nesta segunda-feira, 29 de maio, acontece a pré-estreia do último episódio da série original da HBO Latin America Psi, criada por Contardo Calligaris. O evento será realizado no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073, São Paulo), às 19h. A entrada é gratuita e o ingresso deve ser retirado com uma hora de antecedencia na bilheteria do teatro (sujeito à lotação da sala – capacidade: 168 lugares).

O episódio “A Herança”, composto por duas partes, aborda os reflexos e consequências que o Holocausto Judaico exercem sobre a personagem central. Após a exibição, Contardo Calligaris, Maria Angela de Jesus, vice-presidente de Produções Originais da HBO Latin America, e dois rabinos da Congregação Israelita Paulista debaterão o tema com o público.

Os episódios finais de Psi vão ao ar no canal HBO, nos dias 4 e 11 de junho, às 21h.

Criada por Contardo Calligaris, também roteirista e diretor-geral, Psi acompanha a vida do psiquiatra Carlo Antonini (Emílio de Mello, indicado ao Emmy® Internacional na categoria de Melhor Ator). Na primeira temporada, a trama abordava o descontentamento do profissional em relação à sua rotina de consultório. Cada vez menos interessado em “pacientes comuns”, ele constantemente buscava aventuras mais instigantes.

A segunda temporada da série começou com o retorno de Carlo ao Brasil, após passar um ano morando em Veneza. A convite de um ex-paciente, o psiquiatra voltou ao país para ser coordenador clínico de uma ONG voltada a cuidados com vítimas de violência doméstica.

A terceira e atual temporada seguiu um formato diferente das anteriores, sendo composta por cinco histórias, divididas em 10 episódios. Os novos casos acompanhados por Carlo Antonini incluem o de uma paciente que quer cometer suicídio assistido e de outra que se converteu ao Islamismo.

Psi conta com produção de Luis F. Peraza, Roberto Rios e Maria Angela de Jesus, da HBO Latin America Originals.