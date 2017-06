Na próxima terça-feira, 6 de junho, a Spcine e o Festival Varilux de Cinema Francês realizam workshop sobre tecnologia de realidade virtual com o francês Michel Reilhac, atual diretor do Submarine Channel, em Amsterdam. A ação acontece no Centro Cultural São Paulo, às 10h, com entrada franca.

Reilhac se define como arquiteto de histórias interativas e faz diversas intervenções como curador, conselheiro ou palestrante em festivais como Veneza, Sundance, Cannes e Tribeca. Para ele, a tecnologia da realidade virtual se tornará, aos poucos, uma nova tendência.

Ainda no dia 6, será realizada em paralelo uma mostra de filmes franceses do formato no hall do próprio CCSP, das 11h às 19h. É a primeira vez que um festival no Brasil dedica uma seleção específica de obras em VR. O catálogo traz oito obras em 360 graus, desenvolvidas por líderes em inovação audiovisual na França, sendo que uma delas, “Viens!”, é assinada por Reilhac. As exibições são realizadas em cadeiras giratórias com óculos de realidade virtual. A entrada também é gratuita.

A coordenação da mostra é de Alexandre Calil Sicchieri, especialista brasileiro de realidade virtual, CEO da VRXP – Virtual Reality Experience, coordenador do BIG Festival e administrador principal da maior comunidade de realidade virtual no Facebook (Virtual Reality).

Depois do dia 6, tanto a mostra como a masterclass integram a programação cultural de espaços como a Aliança Francesa de São Paulo, o Consulado Geral da França no Rio de Janeiro e o Cine Odeon, também no Rio. Mais informações, no site do festival.