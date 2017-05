A quarta temporada da produção original HBO Latin America O Negócio já está com todos os episódios filmados. Depois de um trabalho de quatro meses, no dia 22 de maio, aconteceu o último dia de gravação da série protagonizada por Rafaela Mandelli, Juliana Schalch, Michelle Batista e Aline Jones.

Na temporada final, Karin (Rafaela Mandelli) decide tornar sua história pública para combater o preconceito contra as garotas de programa. Ela enfrentará a oposição dos setores mais conservadores pelos direitos das mulheres e de todos aqueles que são colocados injustamente à margem da sociedade.

O Negócio acompanha a rotina de Karin (Rafaela Mandelli), Luna (Juliana Schalch) e Magali (Michelle Batista), três garotas de programa de luxo que se destacam no mercado da prostituição. Na primeira temporada, elas colocaram em prática diversas estratégias de marketing que aprenderam e, com isso, não só ganharam espaço no mercado como também criaram a empresa Oceano Azul.

Na segunda, o sucesso da empresa e das garotas começou a incomodar e a despertar o interesse da concorrência, e elas tiveram que brigar para defender seu negócio. Marcada pela chegada de Mia (Aline Jones), a trama da terceira temporada acontece dois anos depois das empresárias encararem problemas legais e pessoais relacionados a “Oceano Azul”, que cresceu e foi adquirida por uma grande corporação.

Os episódios das três primeiras temporadas de O Negócio estão disponíveis na plataforma online HBO GO (www.hbogo.com.br).