"Do Outro Lado do Mundo", do angolano Rui Sérgio Afonso

Depois de lançar em maio as quatro tramas de ficção da linha FICTV do Programa CPLP Audiovisual, a TV Brasil apresenta a partir desta segunda (29/05), às 23h, os nove documentários inéditos da linha DOCTV II. A iniciativa busca apresentar uma visão contemporânea dos países de língua portuguesa no mundo.

O programa também visa estimular a produção audiovisual entre os povos da Comunidade Países de Língua Portuguesa (CPLP) e difundir esses conteúdos internacionalmente pelas televisões públicas da Rede CPLP Audiovisual.

Os filmes programados para a sessão atual vem de Angola, “Do Outro Lado do Mundo” (29/5); Brasil, “Por Parte de Pai” (5/6); Cabo Verde, “Canhão de Boca” (12/6); Guiné-Bissau, “Paraíso Ameaçado” (19/6); Guiné Equatorial, “Origens” (26/6); Moçambique, “Djambo” (3/7); Portugal, “A Casa” (10/7); São Tomé e Príncipe, “Motxi de Ôbo” (17/7); e Timor-Leste, “A Criança Roubada” (24/7).

A TV Brasil apresenta esses documentários semanalmente às segundas, sempre às 23h. Os documentários serão exibidos simultaneamente nas emissoras públicas dos nove países que formam a Rede.

A sessão estreia nesta semana com o projeto angolano “Do Outro Lado do Mundo”, filme dirigido por Rui Sérgio Afonso, que aborda as relações humanas contemporâneas derivadas do intercâmbio entre a nação africana e a China.

A produção brasileira nessa edição do concurso, o documentário “Por Parte de Pai”, está programado para o dia 5 de junho, também às 23h. No filme da produtora Doctela, a diretora Guiomar Ramos revê a trajetória de seu pai Vitor Ramos para entender o significado de morrer de emoção. Ele foi um ardoroso militante político português e desde jovem se engajou na luta contra a ditadura no país europeu.