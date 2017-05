Esta é a história de Owen, um menino que pouco antes de completar três anos fecha-se em seu próprio mundo. Transtornados com a mudança repentina e radical, os pais tentam se reconectar com o filho autista. Três anos depois, numa brincadeira com um fantoche do Iago de Aladdin, Ron, imitando a voz do personagem, pergunta: “Então, Owen, como vão as coisas?”. A resposta é estarrecedora: “Não estou feliz. Não tenho amigos. Não entendo o que as pessoas dizem”. A partir daí, abre-se um canal de comunicação totalmente inusitado: através das animações da Disney, a que Owen assiste compulsivamente, a família vai conseguir se aproximar de seus sentimentos.

Neste livro, Ron Suskind nos oferece um olhar radicalmente novo sobre o autismo. Em vez das limitações e incapacidades de Owen, suas conquistas são as linhas mestras dessa emocionante narrativa.

“Vida Animada” inspirou o documentário e animação homônima, dirigido por Roger Ross Williams e indicado ao Oscar 2017.

Sobre o autor: Ron Suskind nasceu em 1959, em Nova York. Em 1995, ele ganhou o Pulitzer por uma série de reportagens no Wall Street Journal. Atualmente é membro sênior do Centro de Ética Edmond J. Safra da Universidade Harvard e vive em Cambridge com a esposa, Cornelia Kennedy.

Vida Animada

Autor: Ron Suskind

Tradução: Ana Ban

Editora: Objetiva

Páginas: 352

Preço: R$ 49,90