A ANCINE reabriu as inscrições para solicitações de apoio para o BAM – Bogotá Audiovisual Market, evento dedicado ao mercado audiovisual, que realiza sua 8ª edição de 10 a 14 de junho, em Bogotá, na Colômbia. O auxílio, que ajuda a viabilizar a participação de profissionais brasileiros, representantes de empresas produtoras independentes, é disponibilizado por meio do Programa de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios Internacionais.

Neste novo prazo, as inscrições ficam abertas até o dia 10 de junho e devem ser realizadas por meio do Sistema de Apoio Internacional da ANCINE.

O Programa de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios é parte da política da ANCINE para incentivar a participação das empresas brasileiras de audiovisual no mercado exterior. Podem requerer o apoio os representantes de produtoras independentes registradas na ANCINE, que tenham ao menos um CPB de obra emitido no prazo de 18 meses anterior ao evento pretendido, ou ao menos um SALIC de projeto em processo de realização no momento do pedido.

Para mais informações, acesse o regulamento do Programa da ANCINE.