A convocatória para diretores e produtores com projetos de longa-metragem de ficção, interessados em participar da sétima edição do BrLab – Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, está aberta até o dia 10 de julho. Neste ano, o laboratório anuncia novas atividades e inaugura uma nova categoria inédita de workshop de Design de Público para projetos próximos a pré-produção.

As atividades acontecem de 19 a 27 de outubro, no período de realização da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, evento que apoia o BrLab institucionalmente, desde 2013, facilitando a integração dos projetos com agentes do mercado internacional e a conexão com o que de mais relevante está sendo produzido atualmente no cinema.

As inscrição são gratuitas, através do site http://brlab.com.br/ano/2017/inicio/1496. Projetos de longa-metragem de ficção em desenvolvimento de qualquer país da região ibero-americana poderão ser inscritos, desde que já tenham produtor e diretor definidos e que estes possam comparecem a todos os dias do evento em São Paulo.

Durante o 7o BrLab, duplas de representantes dos projetos selecionados dispõem de consultoria integrais aos seus projetos em aspectos fundamentais para uma melhor realização de seus produtos: roteiro, direção, produção e distribuição. As atividades incluem ainda palestras e encontro com profissionais do Brasil e do exterior.

Os projetos selecionados para a próxima edição poderão participar de consultorias com o renomado script doctor internacional Miguel Machalski; a cineasta Mariana Rondón, diretora do filme “Pelo Malo”; a consultora de direção mexicana Paula Astorga; a premiada diretora e roteirista brasileira Juliana Rojas; a destacadas produtoras Agustina Chiarino (Uruguai), Fernanda del Nido (Espanha) e Agustina Llambi-Campbell (Argentina).

Confira a programação do evento:

Atividades para os projetos selecionados

Atividades de formação e oficinas voltadas à capacitação de profissionais do setor, entre 19 e 27 de outubro de 2017. Através de convocatória pública, pelo menos 10 projetos de toda América Latina serão selecionados para participar das atividades do laboratório que consistem em assessorias e consultorias de experts internacionais e brasileiros durante uma semana na cidade de São Paulo. Através de dinâmicas colaborativas de trabalho e assessorias direcionadas aos projetos, é a única plataforma desse tipo no Brasil que, além de formar nossos profissionais, contribui para a internacionalização do nosso mercado e do produto audiovisual brasileiro, estimulando a coprodução entre o Brasil e outros países da região.

BrPlot – Encontro internacional de Roteiristas – em parceria com a ABRA

Realização das atividades do BrPlot – Encontro Internacional de Roteiro, idealizado em parceria com a ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) e a Mostra Internacional de São Paulo (apoio Institucional do BrLab) no qual seriam realizados, no início das atividades do BrLab, uma série de palestras, debates e master classes com renomados roteiristas e diretores do Brasil e do exterior, a fim de colocar em discussão as temáticas, abordagens, conceitos e elementos importantes na construção de um roteiro e de seus personagens, bem como refletir sobre o mercado de roteiristas no Brasil.

Laboratório de Design de Audiência – em parceria com o Torino FIlm Lab

Essas atividades consistem em assessorias de 3 dias para três projetos em fase mais adiantada de desenvolvimento e financiamento, que já possuam distribuidores, selecionados através de convocatória específica, e duas palestras abertas para distribuidores, agentes de vendas e produtores sobre encontrar o público alvo dos filmes e como trabalhar esses públicos.

O BrLab é o único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil que incentiva e recebe projetos de toda a América Latina e Península Ibérica, por meio de bolsas para que profissionais de diferentes países e regiões do Brasil participem de diversas atividades e sejam orientados sobre seus projetos por renomados consultores internacionais.

Em seis anos, foram recebidas um total de 1.332 inscrições e mais de 160 profissionais foram qualificados diretamente pelo programa; através de 77 projetos que participaram do BrLab e que representaram 17 países e 10 Estados brasileiros.

Dentre os projetos participantes, 12 já foram finalizados e lançados como longas-metragens; 7 títulos estão atualmente em finalização; e outros 18 estão em estágios avançados de financiamento, o que permite à organização projetar o número de 38 longas metragens participantes do programa lançados e finalizados até 2019.

Criado em 2011, o BrLab é um laboratório desenvolvido pela Klaxon Cultura Audiovisual, em correalização com a Spcine e a Secretaria Municipal de Cultura. O BrLab foi selecionado pelo edital de patrocínio cultural da Oi Futuro e conta com apoio institucional da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, do Instituto Cervantes de a ANCINE – Agência Nacional de Cinema. O laboratório conta, ainda, com o apoio da FiGa/Br, da Vitrine Filmes, do Programa Cinema do Brasil, do Torino Film Lab, do Tribeca Film Institute, da LatAm Cinema, do Festival Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse (Cinéma en Développement), do Cesnik, Quintino & Salinas Advogados, do SESC-SP, da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, do Consulado Geral de Israel em São Paulo, da Embaixada da França no Brasil, da Recam (Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul) e da Revista de CINEMA.