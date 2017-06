O Cine PE, que este ano completa 21 anos, será realizado de 27 de junho a 3 de julho, no tradicional Cinema São Luiz, que voltou a sediar o evento há dois anos. Durante a data, o Recife irá receber diretores, produtores, atores, jornalistas e críticos de todo o país em torno do cinema brasileiro. Com o pedido de retirada de sete curtas e um longa da programação inicialmente divulgada, a grade precisou ser recomposta com a substituição dos títulos por outros que também fizeram suas inscrições de modo espontâneo, respeitando ordem classificatória da Curadoria. Longas de ficção e documentários estarão juntos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que reúne seis filmes nacionais. A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos apresenta oito títulos e a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais, doze.

Inscreveram-se este ano no Cine PE 473 filmes, sendo 398 curtas e 75 longas. Os seis longas nacionais selecionados para a mostra competitiva são: “O Crime da Gávea”, de André Warwar (RJ); “Borrasca”, de Francisco Garcia (SP);“Toro”, de Edu Felistoque (SP); “Los Leones”, de André Lage (MG);“O Jardim das Aflições”, de Josias Teófilo (RS); e, por último,“O Caso Dionisio Diaz”, de Chico Amorim e Fabiana Karla(RJ), que deixa a Mostra Hors-Concours e passa a fazer parte da mostra competitiva.

Já os sete curtas que substituem os retirados da programação são: “Dia dos Namorados” (RS), de Roberto Burd; “José” (DF), de Fernando Gutiérrez e Gabriel Ramos; “Mulheres Negras – Projetos de Mundo” (SP), de Lucas Ogasawara; “Peleja do Sertão” (CE), de Fábio Miranda; “Sal” (SP), de Diego Freitas; “O Menino do Canto do Mar” (PE), de Ulisses Andrade e “Soberanos da Resistência” (PE), de Marcus Paiva.

Além da mostra competitiva, compõem a Mostra Hors-Concours dois longas, a ficção “Real – O Plano por Trás da História”, de Rodrigo Bittencourt (SP) e o documentário “Atum, Farofa & Spaghetti”, de Riccardo P. Rossi (SP); além do curta pernambucano “Duas Mulheres”, de Marcelo Brennand.

Para a abertura do evento, no dia 27 de junho, os filmes contarão com o advento da audiodescrição, um importante recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Além disso, todos os filmes exibidos no festival serão legendados para atender ao público com deficiência auditiva.

O QG do festival será no Hotel Transamérica, em Boa Viagem, onde acontecerão os debates e seminários. O hotel também vai receber os convidados e a imprensa especializada de todo o Brasil. Os debates dos filmes serão sempre na manhã seguinte à exibição e os seminários/wokshops ocuparão o período da tarde, tratando de temas atuais que envolvem o setor do audiovisual.

Os jurados das mostras competitivas de curtas nacionais e pernambucanos são: Emanoel Freitas, ator, diretor artístico, gestor e produtor de eventos; Indaiá Freire, jornalista, produtora cultural, mestra em literatura e cinema; e Tony Tramell, jornalista, ativista cultural e assistente de direção. Os jurados das mostras competitivas de longas nacionais são: Caio Cesár, Secretário Municipal de Cultura de Londrina, doutor em multimeios, mestre em Comunicação e Mercado; Naura Schneider, atriz, produtora e jornalista e Vladimir Carvalho, documentarista, cineasta e escritor.

O Troféu Calunga é oferecido aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. A “Calunga” representa a boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante a apresentação do Maracatu. Ela faz parte das cerimônias religiosas, onde recebe o nome de uma princesa e representa uma divindade expressando um objeto de força e proteção. O Troféu Calunga é uma criação da artista plástica Juliana Notari. Os homenageados do Cine PE são contemplados com a Calunga de Ouro e os filmes vencedores, com a Calunga de Prata.

De acordo com o regulamento do Cine PE, são 12 categorias de prêmios para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens: filme, direção, roteiro, fotografia, montagem, edição de som, trilha sonora, direção de arte, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, atriz e ator. Os filmes das Mostras Competitivas de Curtas-Metragens Nacionais e Pernambucanos serão julgados em dez categorias: filme, direção, roteiro, fotografia, montagem, edição de som, trilha sonora, direção de arte, ator e atriz. Além da premiação oficial, o Canal Brasil oferece o Prêmio Canal Brasil de Curtas – um júri composto por jornalistas e críticos de cinema escolhe o melhor filme de curta-metragem nacional em competição, que, além de ser exibido na grade de programação, recebe o Troféu Canal Brasil e R$ 15 mil.

Os ingressos para as sessões do 21º Cine PE custarão meia entrada no valor de R$ 5,00 (preço único). A bilheteria será de responsabilidade do Cinema São Luiz, e o faturamento revertido para a manutenção do espaço. Haverá vendas antecipadas, nas bilheterias do Cinema São Luiz.