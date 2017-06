Definida a nova data para o Cine PE 2017. O festival, que este ano completa 21 anos, será realizado de 27 de junho a 3 de julho, no tradicional Cinema São Luiz, que voltou a sediar o evento há dois anos. Durante a data, o Recife irá receber diretores, produtores, atores, jornalistas e críticos de todo o país em torno do cinema brasileiro. O QG do festival será no Hotel Transamérica, em Boa Viagem, onde acontecerão os debates e seminários. Com o pedido de retirada de sete curtas e um longa da programação inicialmente divulgada, a grade precisou ser recomposta com a substituição dos títulos por outros que também fizeram suas inscrições de modo espontâneo, respeitando ordem classificatória da curadoria. A programação completa do Cine PE 2017 será divulgada em breve.