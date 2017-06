O Prêmio de Apoio à Distribuição, uma iniciativa do Cinema do Brasil, em parceria com a Apex-Brasil, desde 2009, contribui de forma determinante para o crescimento da presença da cinematografia brasileira em salas de cinema internacionais.

Uma das iniciativas mais bem sucedidas do Programa, o apoio incentiva a circulação e exibição comercial de filmes brasileiros no exterior. Desde sua primeira edição, o Prêmio já apoiou 121 lançamentos, em 42 países.

Cada distribuidor estrangeiro pode apresentar uma proposta de até USD 15.000 para cobrir gastos de promoção dos filmes produzidos e/ou distribuídos pelas empresas associadas ao Cinema do Brasil.

As inscrições estão abertas até 30 de julho. Informações completas estão disponíveis na página inicial do Prêmio (http://www.cinemadobrasil.org.br/atividades.php?lang=en&pgn=8).