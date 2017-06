O longa-metragem “Danado de Bom”, grande vencedor do Cine PE 2016, com os prêmios de melhor filme, fotografia, montagem e edição de som, chega aos cinemas no dia 29 de junho. O filme mostra a trajetória de João Silva, parceiro constante de Luiz Gonzaga e um dos principais compositores brasileiros, autor de mais de 3 mil músicas.

O documentário acompanha uma viagem de João de volta a Arcoverde, cidade onde nasceu, no agreste de Pernambuco. Ele relembra sua jornada, de menino andarilho, semianalfabeto, a compositor de sucessos como “Pagode Russo”, “Nem se despediu de mim” e “Danado de Bom”.

Dominguinhos, Trio Nordestino, Elba Ramalho, Mariana Aydar, Zeca Baleiro, Gilberto Gil e Lenine participam do filme com depoimentos ou em interpretações das músicas de João Silva, que faleceu antes de ver o documentário finalizado.

“Danado de Bom” é uma coprodução entre Mariola e Inquietude, com direção de Deby Brennand. Marianna Brennand Fortes assina produção do filme, assim como a produção executiva com Carolina Benevides, e Roberta Jansen é a produtora associada. Além da participação no Cine PE, o filme foi exibido nos festivais É Tudo Verdade, 8º IN-EDIT Brasil (Menção Honrosa do Juri), 9º Festival de Cinema de Triunfo (Melhor Longa-metragem da Mostra Competitiva Nacional e Melhor Trilha Sonora pelo Júri Popular).

Danado de Bom também será lançado em circuito não comercial em outras cidades, em parceria com cineclubes, universidades, escolas, centros culturais e outros espaços.

O filme está disponível para qualquer pessoa ou instituição que queira organizar uma exibição coletiva em seu espaço durante o período de lançamento, ou em outras datas, por meio da plataforma de distribuição alternativa Taturana Mobilização Social (www.taturanamobi.com.br). Basta se cadastrar e agendar a sessão.