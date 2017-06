O longa Divinas Divas, filme que marca a estreia de Leandra Leal como diretora em longas-metragens, tem produção da Daza Filmes, em coprodução com Biônica Filmes e Canal Brasil. A distribuição será feita pela Vitrine Filmes, através do projeto Sessão Vitrine Petrobras.

O longa ganhou o Prêmio de Melhor Documentário pelo voto popular e foi eleito Melhor Documentário pelo Prêmio Felix (voltado para produções com temáticas relativas à diversidade de gênero) no Festival do Rio 2016, o Prêmio do Público da Mostra Global do Festival South by Southwest, em Austin, no Texas, e Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor Direção no 11º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, em João Pessoa. O longa também participou do Hot Docs (Festival Internacional de Documentários do Canadá), em Toronto, da Mostra de Cinema de Tiradentes e da 40ª Mostra Internacional de Cinema e do Festival Mix Brasil, em São Paulo.

Divinas Divas apresenta a trajetória de Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios. A partir de uma íntima relação com a diretora e com o teatro de sua família, acompanhamos as personagens no processo de construção de um espetáculo que celebra seus 50 anos de carreira. O filme propõe a compreensão de suas vidas como obras de arte e como ato político no Brasil de ontem e de hoje.

O filme estreia nos cinemas no dia 22 de junho.