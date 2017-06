A Rede DOCTV América Latina apresentou os três projetos finalistas por país selecionados pelos júris nacionais para o Programa de Fomento à Produção e Difusão de Documentários Latino-Americanos.

Até o final de junho, o Júri Internacional analisa as propostas, realiza as sessões de pitching para seleção final e define os 17 projetos de documentários sobre o tema “Música” que vão compor a sexta edição da série DOCTV América Latina. O anúncio dos projetos contemplados está previsto para o dia 1º de julho.

No Brasil, os representantes da Rede DOCTV são a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (Sav/MinC). Os três projetos nacionais selecionados para a nova etapa do concurso foram “Paracaribe”, da Lamparina Filmes; “No Gargalo do Samba”, da Cabelo Duro Produções; e “Baião de Dois”, do Laboratório Cisco

Durante a fase de inscrições, de 30 de março a 19 de maio de 2017, a seleção internacional recebeu 488 projetos. O Brasil foi o país que teve a maior quantidade de interessados, com 171 inscrições para o DOCTV América Latina VI.

O cronograma do concurso prevê as estreias dos documentários no período de setembro a dezembro de 2018.

Desta vez, o Programa tem como tema “Música”. Os documentários devem abrir possibilidade para relatos de experiências e histórias relacionadas à identidade cultural e ao acervo musical dentro da realidade de cada país participante. As produções selecionadas devem apresentar uma visão original sobre situações e manifestações da diversidade cultural.