Com inscrição gratuita, realizadores têm até o dia 23 de julho, para enviarem seus filmes, que serão selecionados para participarem da mostra competitiva nacional do 12º Festival Taguatinga de Cinema, que acontece de 1º a 4 de novembro, no Complexo Cultural Teatro da Praça, em Taguatinga, Brasília.

Podem ser inscritos filmes de curta-metragem (até 20 minutos), tendo sido finalizados a partir de 1º de janeiro de 2015, contanto que não tenham sido selecionados para outras edições. Quaisquer gêneros (documentário, ficção, animação…) e formatos de captação e de finalização são bem-vindos, no entanto, que estejam em consonância com o tema desta edição do festival: “Nossa Porção Mulher”. Mais informações e a ficha de inscrição estão no site festivaltaguatinga.com.br.

Criado em 1998, sob o princípio de estimular a produção de filmes independentes e roteirizados em contextos de emancipação sociocultural, o Festival Taguatinga de Cinema chega à sua 12ª edição com a proposta divulgar e discutir filmes que tratem dos valores ditos femininos, em toda a sua amplitude.

Por conta da linha curatorial desta edição do festival, a produção aposta nos encontros entre mulheres, homens e LGBT’s, público que será atraído em razão da exibição de produções que questionam a opressão de gêneros e etnias, de forma a construir um ambiente democrático para a desconstrução de sistemas opressores societários e para valorizar da sabedoria do feminino e fortalecimento da luta feminista.

Para a mostra competitiva, serão selecionadas 24 obras. A seleção se dará em duas etapas: seleção de 4 obras por voto popular online (via internet, no “Festival Taguatinga de Cinema”); e outras 20 pela curadoria. Todos os filmes selecionados concorrerão ao Prêmio de Melhor Filme, pelo Júri Oficial, de 5 mil reais, Prêmio de Melhor Filme, pelo Júri Popular, de 2 mil reais, e Prêmio de Filme Mais Votado Online, mil reais. O Júri Oficial será composto por pesquisadores e profissionais da área de cinema e vídeo.