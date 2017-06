Maior vitrine da produção audiovisual brasileira, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro chega à sua 50ª edição em formato ampliado. Agora, o festival contará com dez dias de programação, abraçando dois finais de semana, de 15 a 24 de setembro, no Cine Brasília. Incorporando os acertos e buscando solução para os desafios dos últimos anos, a edição comemorativa dos 50 anos traz novidades com o propósito de ampliar os horizontes do festival, estendendo seu alcance local, nacional e internacional.

Pela primeira vez, o Festival de Brasília irá conceder, além do aguardado Troféu Candango, um dos mais prestigiados prêmios do cinema brasileiro, o pagamento de R$ 340 mil em cachês de seleção, distribuídos entre todos os filmes selecionados, a exemplo de grandes festivais nacionais e ao redor do mundo. O cachê de seleção para os longas-metragens é de R$ 15 mil; para Sessão Especial Hour Concour é de R$ 10 mil; e para curtas-metragens é de R$ 5 mil. Nas mostras paralelas, os longas receberão cachê de R$ 3 mil.

O público escolherá o melhor filme de longa-metragem para receber o Prêmio Petrobras de Cinema, que consiste em R$ 200 mil em contrato de distribuição. Para votar, o público poderá ter mais comodidade neste ano, baixando o aplicativo do festival. Lá, além de computar os votos do júri popular, será possível ter acesso a um conteúdo exclusivo com roteiros culturais, turísticos e gastronômicos. A programação completa será disponibilizada pelo app.

Os interessados em pleitear o “Candango” de 50 anos do Festival de Brasília terão até o dia 7 de julho para se inscrever, submetendo formulário de inscrição devidamente preenchido, através do site www.festivaldebrasilia.com.br, e fazendo upload de link do filme hospedado em plataforma audiovisual de livre acesso, protegido por senha, além da classificação indicativa. Os nove longas e 12 curtas selecionados serão divulgados em 7 de agosto.

Descentralizada, a mostra competitiva será exibida em Taguatinga, Sobradinho, Gama e no Riacho Fundo I, em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB). Haverá reprise gratuita no Museu Nacional. Como parte do esforço de democratização do acesso à cultura, o festival contará novamente com o projeto Cinema Voador, que levará sessões com entrada franca à Estrutural, Paranoá, Recanto das Emas e São Sebastião.

Os realizadores do DF que desejam participar da tradicional Mostra Brasília terão processo seletivo específico, coordenado pela Câmara Legislativa do DF. O processo será aberto em 9 de junho e seguirá até 9 de julho, com edital diferenciado para o cinema candango. O edital estará disponível no site do festival www.festivaldebrasilia.com.br.

Para além da competição, a Secretaria de Cultura, em parceria com o Instituto Alvorada, programam ao menos três mostras paralelas. A Futuro Brasil é a grande novidade, uma vez que servirá de vitrine para realizadores com filmes em finalização e que desejam exibi-los para experts dos mercados de grandes festivais internacionais, ganhando assim feedbacks especiais. Para a Mostra Futuro Brasil, as inscrições ficarão abertas entre 10 de junho e 10 de julho, e também podem ser feitas através da plataforma do festival.

Outra mostra pensada para esta edição será a 50 Anos em 5 (Dias), dedicada a fazer uma retrospectiva de produções significativas que passaram pela tela do Cine Brasília ao longo da história do festival. A seleção será feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O homenageado dos 50 anos do Festival de Brasília é Nelson Pereira dos Santos, realizador fundamental para a história do cinema brasileiro e do Troféu Candango. Autor de obras-primas do cinema nacional, tais como “Rio 40 Graus” (1955), “Rio Zona Norte” (1957), “Vidas Secas” (1963), “Como Era Gostoso o meu Francês” (1971), “Memórias do Cárcere” (1984), entre outros, Nelson é um dos precursores do Cinema Novo, membro da Academia Brasileira de Letras e esteve presente ao longo da história do FBCB. O diretor receberá a medalha Paulo Emílio Salles Gomes, criada em 2016 para homenagear grandes nomes do cinema nacional.

Os participantes do 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro ganham, ainda, uma nova ação que contemplará o mercado de cinema. No Ambiente de Mercado, rodadas de negócios, debates e encontros internacionais com agentes, distribuidores e festivais de todo o mundo ganharão espaço, trazendo o Festival de Brasília ainda mais para a seara internacional de negócios de cinema.