Em sua edição comemorativa de 45 anos, o Festival de Cinema de Gramado presta homenagem a um de seus grandes amigos e incentivadores. Recebendo o troféu Eduardo Abelin, o diretor gaúcho Otto Guerra, que há mais de quatro décadas faz carreira no cinema de animação, marcará presença no Palácio dos Festivais para ter sua carreira celebrada pelo evento serrano. Destinado a diretores, cineastas ou entidades de cinema brasileiros, o troféu Eduardo Abelin foi criado em 2003 e já homenageou, em suas últimas edições, nomes como José Mojica Marins, Zelito Viana, Walter Carvalho e Arnaldo Jabor. Em 2017, a homenagem a Otto Guerra acontece no ano em que é celebrado o centenário da animação no Brasil.

Com longa trajetória em Gramado, Otto esteve pela primeira vez no festival em 1984 com a produção “O Natal do Burrinho”, que lhe rendeu o prêmio de melhor filme na Mostra Gaúcha de Curtas. Desde então, o cineasta teve seus trabalhos premiados em outras seis edições do evento, sendo a mais recente em 2013, com o longa-metragem “Até que a Sbórnia nos Separe”, vencedor dos prêmios de melhor filme pelo júri popular e direção de arte. “Nave Mãe”, “Novela”, “O Reino Azul”, “Treiler” e “As Cobras” foram outros filmes de Otto consagrados em Gramado.

Atualmente, Otto trabalha na animação “A Cidade dos Piratas”, baseada no trabalho da cartunista Laerte e com previsão de lançamento para 2018.

O 45º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 17 e 26 de agosto, com a entrega do troféu Eduardo Abelin para Otto Guerra marcada para a noite do dia 19 no Palácio dos Festivais.