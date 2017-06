"Hannibal & Jerry", de Michael Wikke e Steen Rasmussen

O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a segunda edição do festival Buster no Brasil: Cinema Infanto-Juvenil. Com uma programação de 36 filmes, serão exibidos curtas, longas-metragens e episódios para a TV, com ênfase em produções da Dinamarca, Suécia, Alemanha e Brasil. Esta edição brasileira do festival é realizada com apoio do Instituto Cultural da Dinamarca e começa no Rio de Janeiro, de 28 de junho a 16 de julho, e depois segue para São Paulo, entre os dias 5 e 24 de julho, e Brasília, de 11 a 30 de julho. Todos os filmes para o público infantil são dublados ou sem diálogos (a exceção são as produções adolescentes, legendadas). Em São Paulo, durante as férias escolares, o festival reúne no CCBB filmes para crianças a partir de 3 anos, com duração reduzida e atividades com recreadores.

A seleção privilegia produções que o público infantil dificilmente veria nos cinemas brasileiros. Além do potencial de entretenimento, os filmes da programação procuram abrir uma janela para que os pequenos possam conhecer novas culturas – da Dinamarca ou de outros lugares do mundo – ou viajar para terras muito distantes em aventuras fantásticas. O objetivo é formar novas plateias e encorajar os jovens espectadores a serem criativos, críticos e curiosos.

Alguns dos destaques da programação são os dois filmes assinados pela dupla de diretores dinamarqueses Michael Wikke e Steen Rasmussen, Hannibal & Jerry, um clássico que completa 20 anos em 2017, e Skymaster. Os dois realizadores trabalham juntos desde a década de 1980. Começaram a parceria na televisão, depois de fundarem sua própria produtora, e logo passaram para o cinema. A dupla também realizou dramas e sátiras adultas, premiadas nos Estados Unidos, França e outros países, mas seus trabalhos para o público infantil é que se tornaram clássicos. Wikke & Rasmussen sempre atuam em seus filmes, seja em pequenos papéis ou até com personagens de destaque – em “Hannibal & Jerry”, eles são os vilões da história. Deles, a primeira edição do Buster no Brasil exibiu A Vovó Voadora, lançado em 2001.

A mostra também vai exibir 13 episódios da série sueca Jazzoo (recentemente exibida no Festival de Berlim), que combina o jazz do premiado quinteto sueco Oddjob com divertidas histórias de animais. Nas produções de Jazzoo, um hipopótamo pode passar voando em busca do lago mais próximo ou se pode flagrar uma multidão estridente de elefantes brincando numa festa.

Outro destaque é a animação sueca O Reino do Rei Pena, inédita nos cinemas brasileiros, escrita por um dos roteiristas da série Borgen (sobre a trajetória de Birgitte Nyborg, a carismática Primeira-Ministra da Dinamarca) e com direção do dinamarquês Esben Toft Jacobsen. O filme é vencedor de célebres festivais dedicados ao público infanto-juvenil, como Ale Kino, da Polônia, e Kristiansand, da Noruega.

O realizador Esben Toft Jacobsen, cineasta dinamarquês, de 40 anos de idade, começou a carreira como designer, mas mudou de rumo e se formou como diretor de animação pela Escola Nacional de Cinema da Dinamarca. Tem uma relação estreita com o Festival de Berlim, onde exibiu todos os seus trabalhos na mostra paralela Generation, dedicada a produções infantis e adolescentes. Seus dois longas-metragens, O Grande Urso (que também integra a programação do Buster em 2017) e O Reino do Rei Pena, foram exibidos em dezenas de países. O primeiro curta do diretor, Kiwi & Strit, de 2008, acabou dando origem a uma série homônima para a TV, que também poderá ser vista na mostra.

A programação inclui ainda produções brasileiras, como Peixonauta – O Filme, lançamento de 2017, com aventuras do famoso peixe detetive, e As Aventuras do Pequeno Colombo, animação que ensina fatos históricos de forma lúdica. Há também a versão europeia de Amazônia, de Thierry Ragobert, sem diálogos, nunca exibida no Brasil.

Serão oferecidas ainda duas oficinas gratuitas, voltadas para educadores/professores e para crianças e adolescentes. As aulas serão em inglês, com tradução para o português, tendo como convidado especial o compositor e educador dinamarquês Mathias Madsen Munch. Mais informações e inscrições antecipadas, através do email oficinabuster@gmail.com.

Formado em composição de trilhas sonoras e psicologia educacional, Mathias Madsen Munch tem desenvolvido projetos multimídia com e para crianças desde 2010, inclusive na programação do Buster, em Copenhague. Até 2019, é o compositor-residente da DR Musikariet, uma das mais respeitadas instituições de cultura infantil do país. Em breve, viajará pela Europa em turnê com o musical O Labirinto sem Fim (“The Endless Labyrinth”), que une música erudita e fantasia, sucesso de público na Dinamarca.

O educador veio ao Brasil em 2016, quando participou da primeira edição local do Buster. Desta vez, Munch tem como foco oficinas práticas, tanto para jovens quanto educadores.

A programação completa de todas as sessões e atividades podem ser acessadas no site www.bb.com.br/cultura.

Buster no Brasil: Cinema Infanto-Juvenil

Data: 28 de junho a 16 de julho (RJ), 05 a 24 de julho (SP) e 11 a 30 de julho (DF)

Local: CCBB RJ – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro – (21) 3808-2020 / CCBB SP – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – São Paulo – (11) 3113-3651 / CCBB DF – SCES Trecho 2 – Brasília – (61) 3108-7600