Direito autoral na era digital, de quem é? Para tratar das questões legais do tema, o Sistema FIRJAN e o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (SICAV) promovem, nesta segunda-feira (12/6), o seminário Propriedade Intelectual – O desafio da gestão de direitos na era digital. O debate ocorre na sede da Federação, na Av. Graça Aranha 1, Centro do Rio, a partir das 9h.

O evento gratuito é voltado para profissionais do setor e interessados no segmento, visando fortalecer a indústria do audiovisual no Estado do Rio de Janeiro. A apresentação do tema é do advogado Cláudio Lins de Vasconcelos, especialista em questões relacionadas com a aquisição, gestão e transferência de direitos de propriedade intelectual. Após a palestra haverá apresentação de casos reais e debate.

As inscrições podem ser feitas pelo link http://www.firjan.com.br/eventos/audiovisual-gestao-de-direitos-intelectuais.htm.