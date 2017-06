Com seis episódios, a série “Fé na Batida”, uma coprodução do canal Arte 1 com a produtora Giros, estreia dia 23 de junho, às 19h. A produção revela as experiências de dançarinos profissionais que dedicam a vida aos estilos de danças urbanas mais praticados no Brasil apresentando informações históricas, curiosidades e técnicas específicas de cada um.

Dirigida pela cineasta e coreógrafa americana Jocelyn Edelstein, a série tem direção geral de Belisario Franca e Bianca Lenti, e apresenta ao público cada estilo, ao mesmo tempo em que destaca profissionais inspirados pela dança.

Considerado o fenômeno criador das danças urbanas, o hip hop é o tema do episódio de estreia. Nascido na agitação de comunidades de imigrantes jamaicanos, latinos e afroamericanos em Nova Iorque, o hip hop é um grande movimento cultural. A série acompanha os dançarinos profissionais André Feijão, Luciana Monnerat, Anyel Aram e Bruninho IQFenix vivendo essa paixão pelo estilo à sua maneira.

O house é o tema do segundo episódio, com Hugo, Danilo e Josh, que têm a vida marcada pela presença da dança. Da Jamaica para os quadris de dançarinos do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, o dancehall é o estilo abordado no terceiro episódio. Bruno Duarte, Mayckon Almeida e Bárbara Lima abrem suas vidas e seus treinos para conhecermos mais sobre o krump, uma das mais novas vertentes das danças urbanas e tema do quarto episódio.

Dos bailes funk do Rio de Janeiro para o mundo, o passinho, estilo genuinamente brasileiro, é o tema do quinto episódio, que conta com a presença de Marcelly, Kinho e Cebolinha do Passinho. E os dançarinos Marcus Azevedo, Eduardo Gonçalves e Jucilene Silva, são os nomes que conduzem o sexto e último episódio da série, sobre o c harme.