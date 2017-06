A 17ª Goiânia Mostra Curtas é um festival de curta-metragens de temática livre composta de cinco mostras competitivas – das quais a Curta Mostra Brasil é a oficial e as demais são paralelas – e a Mostra Especial, não-competitiva. Dentre as mostras competitivas, a novidade desta edição é a Curta Mostra Animação, que receberá curadoria do animador e cineasta Cesar Cabral e contará com voto popular e júri oficial. A nova mostra paralela substitui a Curta Mostra Municípios, que cumpriu um importante papel de incentivar a produção audiovisual pelo interior do país e agora deixa de compor a programação do festival. As inscrições de filmes para as mostras competitivas seguem abertas até dia 27 de julho, pelo site www.goianiamostracurtas.c om.br .

A Goiânia Mostra Curtas acontece entre os dias 3 e 8 de outubro, no Teatro Goiânia, e tem todas as suas atividades gratuitas. Nesta edição, podem se inscrever filmes de ficção, de documentário, experimentais e de animação com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2016 e que tenham cópia de exibição em formato de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento disponível também no site oficial do evento.

A Curta Mostra Animação acompanha o aquecimento da produção audiovisual em curta-metragem de animação no território nacional e busca exibir um recorte amplo de animações de todas as regiões do país. Presente ano após ano de modo substancial no panorama de filmes exibidos na Goiânia Mostra Curtas, a animação agora recebe uma mostra paralela inteira dedicada ao gênero. Serão exibidas, aproximadamente, 10 obras recentes audiovisuais de curta-metragem de animação (de janeiro de 2016 até a atualidade).

O cineasta Cesar Cabral, curador da Curta Mostra Animação, é formado em Cinema pela ECA-USP e atua, desde 2002, como diretor, animador e produtor em projetos para Cinema e Televisão. É sócio da Coala Filmes, produtora especializada em animação stop motion. Tem em seu currículo os curtas Dossiê Rê Bordosa, Tempestade e a série Angeli The Killer. Cesar foi presidente da Associação Brasileira de Cinema de Animação de 2015 a 2016.

A participação na 17ª Goiânia Mostra Curtas é gratuita e os vencedores das mostras competitivas levam o Troféu Icumam, além de prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. Um júri oficial formado por realizadores e pesquisadores com atuação nacional elegerá os vencedores ao lado do júri popular. As mostras competitivas deste ano têm a curadoria de Maria Abdalla (Curta Mostra Brasil e Curta Mostra Cinema nos Bairros), Pedro Maciel (Curta Mostra Goiás), Georgia Cynara (16ª Mostrinha) e Cesar Cabral (Curta Mostra Animação).