Foram prorrogadas, até o dia 27 de junho, através do site www.fici.com.br, as inscrições para o 15º Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI 2017. Serão aceitos curtas e longas-metragens brasileiros direcionados ao público infanto-juvenil.

Os curtas-metragens selecionados para o 10º Prêmio Brasil de Cinema Infantil serão exibidos em mostras competitivas e três títulos serão contemplados com o troféu do festival e prêmio no valor de 7 mil reais em serviços de finalização, oferecidos pela Afinal Filmes.