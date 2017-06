Luiz Carlos Lacerda, mais conhecido no meio cinematográfico como Bigode, estreia seu mais recente longa, Introdução à Música do Sangue, no próximo dia 29 de junho. Nesse filme, o diretor dos premiados Leila Diniz e For All – O Trampolim da Vitória, nos mostra o cotidiano de um casal de terceira idade, que vive sem energia elétrica no interior de Minas Gerais. A chegada de um jovem peão na fazenda vizinha despertará a sexualidade da menina agregada e provocará conflitos na vida pacata da família.

O longa foi rodado com luz natural, na zona rural de Cataguases, com apoio do Polo Audiovisual da Zona da Mata, do CTAv do MinC, e patrocínio da Energisa, Light e Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

A fotografia é de Alisson Prodlik, a direção de arte de Oswaldo Lioi e a música de David Tygel. O roteiro, do próprio Lacerda, foi adaptado de um argumento inacabado do escritor Lucio Cardoso.

Para Nelson Pereira dos Santos, “a fotografia ajuda a construir a atmosfera poética do filme”… Já o diretor Cacá Diegues comentou que Introdução à Música do Sangue é “um outro, belo e pungente modo de falar de nossas dores”.