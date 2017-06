Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife, que acontece entre os dias 3 e 12 de novembro. As submissões devem ser realizadas através do site oficial (janeladecinema.com.br), com taxa de inscrição gratuita e sem limite para o número de filmes por realizador. A lista dos selecionados será divulgada até o dia 25 de setembro.

Além dos focos específicos, o festival será composto por Mostras Competitivas divididas em duas categorias: Competição brasileira de curtas-metragens e Competição internacional de curtas-metragens. As obras poderão ser em qualquer formato de captação de imagem e gênero, realizadas a partir de janeiro de 2016, com duração máxima de 35 minutos. Para os nacionais, os realizadores deverão ser brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Nos internacionais, serão permitidos estrangeiros ou residentes no exterior.