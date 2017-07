Organizado anualmente pelo Latin American Training Center-LATC, com participantes do mundo todo, o Programa foi concebido para conectar cineastas, gerentes de mídia, advogados, professores, executivos, funcionários governamentais e demais interessados, com praticamente todos os aspectos da indústria do entretenimento dos EUA e oferecer inúmeras oportunidades de networking. Nos momentos de apresentação de projetos e/ou reuniões de negócios, os participantes poderão discutir com produtores, agentes, executivos de estúdio e distribuidores residentes em Los Angeles, gerando possibilidades reais de desenvolvimento, financiamento, distribuição e coprodução.

De forma a atender as diferentes demandas dos participantes, a nova e atualizada estrutura do Programa inclui três formatos:

● Business & Pitching (3 dias): focado nas oportunidades de negócios e de pitching, este módulo é destinado a profissionais com projetos audiovisuais que buscam melhorar suas habilidades de gestão e negociação e se beneficiar do networking.

● Training & Networking (4 dias): este módulo oferece um panorama sobre temas e tendências atuais da indústria global e dos EUA, oferecendo amplas oportunidades de networking com profissionais de todo o mundo. Opção ideal para participantes sem projetos.

● Executive (5 dias): uma experiência de imersão na indústria. Além de unir as opções Business & Pitching e Training & Networking, este módulo também inclui até três reuniões individuais, além de uma avaliação prévia personalizada do projeto por consultores do LATC.

As vagas são limitadas e as inscrições vão de 5 de julho a 1º de setembro. Inscrições antecipadas até 1º de agosto recebem um desconto de 5%. Mais informações, incluindo custos, requisitos e o formulário de inscrição, estão disponíveis no link LATC Global Film & Television Program.