Produzido pela Paris Entretenimento e dirigido por Alexandre Avancini, o longa “Nada a Perder” teve as filmagens iniciadas desde 15 de maio, em São Paulo. Com roteiro do americano Stephen P. Lindsey [de Sempre ao seu Lado (Hachi: A Dog's Tale), de 2009, com Richard Gere], “Nada a Perder” vai contar a história de Edir Macedo, desde a infância até os dias de hoje. Protagonizado por Petrônio Gontijo, o filme também tem no elenco nomes como Dalton Vigh, Day Mesquita, André Gonçalves, Eduardo Galvão, Marcelo Airoldi, Nina de Pádua e Beth Goulart.

O filme é baseado nos livros da trilogia homônima, lançados pela editora Planeta, que são best sellers, com mais de 7 milhões de exemplares vendidos, traduzidos para cinco idiomas e lançados em mais de 60 cidades no mundo, na África, Ásia, Europa, America Latina e América do Norte.

Na primeira semana de gravações, a equipe rodou no interior de São Paulo e logo depois em locações na capital paulista e no Rio de Janeiro. Serão 16 semanas de filmagem no Brasil e, em seguida, elenco e equipe seguem para Jerusalém e Joanesburgo. Com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2018, “Nada a Perder” terá distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes.