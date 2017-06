Primeiro longa-metragem dirigido por Fernando Mantelli, o thriller psicológico Mar Inquieto estreia em 29 de junho nas salas comerciais de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Com distribuição da Lança Filmes, a produção mistura thriller, suspense e alguns momentos de comédia e conta a história de Anita (Rita Guedes), uma dependente química que vive em uma praia abandonada, aterrorizada por seus próprios medos.

Em um ambiente impregnado por lendas de óvnis, demônios e vozes que vem do mar, a maior ameaça para Anita parece estar em sua própria casa, na forma de Vitorino (Daniel Bastreghi), seu marido e suposto porto seguro. Tomada por uma repentina e abrupta força interior, e jogada pelo destino em um novo estado de existência, Anita parte em busca de sua liberdade. Porém, algumas manifestações do passado de Vitorino se mostram mais perigosas do que qualquer demônio.

Integram o elenco, além de Rita e Bastreghi, Miguel Lunardi, Áurea Baptista, Marcos Contreras e a participação especial de Eri Johnson. O roteiro é assinado por Mantelli e Tiago Rezende, a direção de produção de Cintia Schmaedecke, montagem de Mauris Hansen, fotografia de Juliano Lopes, música de Flu e Luciano Ganja e produção executiva de Mantelli, Rezende e Rita Guedes.