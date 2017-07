“Peixonauta – O Filme”, de Célia Catunda

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis chega à sua 16ª edição, de 1 a 9 de julho, no Teatro Pedro Ivo, com atrações para a família, aos fins de semana, e Sessões Escola, de segunda a sexta. Para estudantes de escolas públicas, a mostra oferece transporte gratuito até o teatro. Além disso, haverá uma sessão especial para jovens na Fiesc e uma Mostra Itinerante nos bairros mais afastados do teatro. O Encontro Nacional do Cinema Infantil abre a programação adulta, no Cinema do CIC, com a participação da Secretaria do Audiovisual e Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC), ambas do Ministério da Cultura. Na ocasião, haverá lançamento e distribuição da revista Filme Cultura da Secretaria do Audiovisual, cuja temática é Infância, Cinema e Futuro.

Totalmente gratuita, a mostra exibirá cerca de 70 filmes do Brasil e do mundo. Neste ano, volta a dar prêmios em dinheiro, devido a uma parceria com o Canal Futura. Para as produções nacionais, serão quatro prêmios no valor de R$ 5 mil: Melhor Animação e Melhor Ficção, escolhidos pelo Júri Oficial; Prêmio Júri Popular, concedido pelo voto do público; e o Prêmio Especial, apontado por um júri formado por crianças.

Entre as atrações da 16ª edição, estão oficinas de cinema para crianças e adultos. Integra ainda a programação adulta o Fórum de Cinema e Educação para professores da rede municipal, que vai abordar “A Cor da Cultura”, projeto do Canal Futura voltado à valorização dos saberes afro-brasileiros.

No primeiro dia da mostra, ocorre a pré-estreia nacional da animação “Peixonauta – O Filme”, no Teatro Pedro Ivo, com a presença da diretora Célia Catunda para uma conversa com adultos e crianças, após a sessão. O fim de semana contempla ainda a exibição de outros dois longas nacionais: “Jonas e o Circo sem Lona”, de Paula Gomes, e “O Escaravelho do Diabo”, de Carlo Milani.

Faz parte da programação uma sessão Anima Mundi com animações produzidas no Brasil e em países como Republica Tcheca, Alemanha e Reino Unido. Cerca de 80% dos filmes selecionados para o festival neste ano são de Animação. E a Sessão Internacional exibe o longa alemão Fiddlesticks, de Veit Helmer, dublado especialmente para a mostra.

No último fim de semana, em destaque, o lançamento da Sessão Jovem Curtas Internacionais, com filmes legendados, como o iraniano Just this Once, de Mohammad Hassan Shahmohammadi. No último dia da mostra, é a chance de assistir aos filmes vencedores. Na Sessão Longa Nacional, tem exibição do “Os Santimbancos Trapalhões”, ficção de João Daniel Tikhomiroff, que faz uma releitura do filme lançado na década de 80. Haverá ainda sessão de curtas estrangeiros com dublagem ao vivo.

Além da programação no Pedro Ivo, são realizados cineclubes da mostra nas escolas, Mostras Itinerantes e o Circuito Estadual de Cinema Infantil nos municípios catarinenses.

A programação completa pode ser conferida no site www.mostradecinemainfantil.com.br.