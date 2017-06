© André Brandão

O diretor Luis Pinheiro (das séries “Que Monstro te Mordeu” e “Lili a Ex”) ingressa no set de filmagem com seu primeiro projeto cinematográfico: “Mulheres Alteradas”, longa-metragem que mostra de forma cômica os questionamentos enfrentados por diferentes mulheres na faixa dos 30 anos. Com roteiro de Caco Galhardo, uma adaptação da obra da renomada cartunista Maitena Burundarena, a produção da O2 Filmes, com coprodução Globo Filmes e distribuição Paris Filmes e Downtown Filmes, reúne no elenco atores como Deborah Secco, Alessandra Negrini, Maria Casadevall, Monica Iozzi, Sérgio Guizé, Daniel Boaventura, Sueli Franco, Stepan Nercessian, entre outros.

A partir da história de Keka (Deborah Secco), que enfrenta uma crise no casamento com Dudu (Sérgio Guizé), Marinati (Alessandra Negrini), uma workaholic que só se importa com seu trabalho e é surpreendida por uma arrebatadora paixão por Christian (Daniel Boaventura), Leandra (Maria Casadevall), insegura com o fato de não ter constituído família, e Sônia (Monica Iozzi), cansada da exaustiva rotina doméstica e com saudade da liberdade da vida de solteira, a comédia apresenta o dia a dia destas mulheres tão diferentes, mas com questionamentos comuns, que povoa a mente feminina em diferentes fases da vida. As filmagens tiveram início em Itacaré, no sul da Bahia, e se estendem até a segunda quinzena de junho em São Paulo.

“Mulheres Alteradas” explora a perspectiva feminina por meio das personagens divididas entre os afazeres domésticos, o desenvolvimento profissional, o convívio com o marido, a família, e, sobretudo: a falta de contentamento em suas respectivas rotinas. Enquanto a realização profissional é a meta de Marinati, o casamento em crise preocupa Keka, a rotina familiar entedia Sônia e Leandra se vê deslocada, sem ter namorado e nenhuma perspectiva de constituir sua própria família. Nesta história, que retrata a mulher contemporânea brasileira, muitos paradigmas sociais vêm à tona.

O longa-metragem tem estreia prevista para abril de 2018.