“Vênus”, de Sávio Leite

Quatro produções brasileiras estão na mostra competitiva do Festival Internacional de Animação de Annecy, na França. Duas delas são assinadas pela Vetor Zero/ Lobo, que originaram a Vetor Filmes ­– empresa associada ao Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). “Endangerd Love” e “Fábrica de Emoções” concorrem na categoria de filmes comissionados.

O primeiro é uma produção da Lobo para o Wild Life Conservation Film Festival (WCFF). O filme, produzido com técnicas de animação 2D e 3D, integra uma campanha de conscientização em prol da preservação de espécies em risco de extinção, transmitindo o conceito de que a melhor forma de se evitar a extinção de uma espécie é promovendo a sua procriação. “Fábrica de Emoções”, assinado pela Vetor Zero, é um filme de 60 segundos para a TV que faz parte da campanha que promove o apoio da Caixa à cultura brasileira junto com um filme de segurança para as salas da Caixa Cultural. A produção faz referência às tradições culturais e ao folclore do Brasil e utiliza cenários em miniatura filmados em estúdio e animação 3D.

Há ainda duas produções brasileiras concorrendo na categoria de curtas-metragens: “Vênus”, dirigida por Sávio Leite, e “O Poeta das Coisas Terríveis”, de Guy Chaineaux. A presença de obras brasileiras é recorrente nas mostras e pitches do Festival de Annecy. Algumas foram premiadas, como o curta Guida e os longas Uma História de Amor e Fúria e O Menino e o Mundo. No ano passado, obras brasileiras foram destaque nos pitches (Tito e os Pássaros) e nas mostras competitivas (Caminho dos Gigantes, World of Autism, A Man Called Man e Amor de Papel).

O Brazilian Content levará uma delegação composta por seis produtoras ao MIFA, mercado integrado à programação do Festival Internacional de Animação de Annecy, na França. O evento acontece de 13 a 16 de junho. Além da Vetor Filmes, integram a delegação brasileira a 2DLab, a Intro Pictures, a Carmela Conteúdos, a Sincrocine, a Primo Filmes e a Coala Filmes. O Brazilian Content participa do mercado desde 2012.