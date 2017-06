Estão abertas, até o dia 1 de julho, através do site http://curtaretiro.co m.br , as inscrições para a 1ª Mostra Curta Retiro, a ser realizada entre os dias 20 e 23 de julho, na sala de cinema Eduardo Coutinho, dentro do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, instituição famosa por acolher artistas idosos que necessitam de cuidados e moradia.

A mostra, produzida pela produtora Arapuá Filmes, em parceria com Too Filmes e Nova Escola de Teatro e idealizada pelos produtores Lucas H. Rossi e Thiago Oliveira, tem o intuito de não só promover o encontro entre público e realizadores com o que de melhor está sendo feito no cinema curta-metragista, mas também retomar as atividades da sala de cinema e movimentar o Retiro dos Artistas trazendo o público carioca para frequentar o espaço.

O evento é beneficente e terá ingressos a preços populares (R$ 5,00), com a renda das entradas inteiramente revertidas para o Retiro.

Além de contar com programas voltados para curtas de todo o Brasil, curtas produzidos no Estado do Rio de Janeiro e documentários, a mostra também abre espaço para curtas-metragens protagonizados e/ou dirigidos por pessoas na terceira idade.

O Retiro dos Artistas, que hoje é presidito pelos atores Stepan Nercessian e Zezé Motta, sobrevive basicamente de trabalho voluntário e doações de empresas e do público visitante, atendendo a mais de 30 moradores fixos. Além de uma charmosa sala de cinema, batizada em homenagem ao documentarista Eduardo Coutinho, também oferece ao público visitante espetáculos teatrais, cursos e oficinas artísticas, exposições, um disputado brechó e restaurantes.

A cada edição, a Mostra Curta Retiro fará parceria com um novo artista e elegerá um tema para a confecção de um troféu diferente e exclusivo, fazendo com que cada edição seja única. A primeira edição contará com a participação e parceria do artista plástico Rocco Caputo, que vai ceder Cora Coralina, uma de suas obras mais imponentes, para a identidade do troféu.

A divulgação do resultado da seleção será em 8 de julho.